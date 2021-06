OL : Thiago Mendes alerte Juninho, départ imminent ?

Dans : OL.

Considéré comme le taulier en devenir du milieu de terrain quand il a quitté Lille pour rejoindre Lyon en 2019, Thiago Mendes n’a pas répondu aux attentes.

Son temps semble donc compté, malgré les 25 ME dépensés pour le faire venir du Nord. A 29 ans, et après une explosion tardive, le milieu de terrain est prêt à faire un choix radical pour la suite de sa carrière. En effet, les rumeurs faisant état de l’intérêt de plusieurs clubs brésiliens sont avérées, et une équipe en particulier fait le forcing pour le faire revenir. Même s’il a plusieurs fois confié sur les réseaux sociaux qu’il rêverait de revenir à Sao Paulo, son ancien club, c’est le Flamengo qui se place pour le récupérer. La raison est simple. L’entraineur du « Fla » n’est autre que Rogerio Ceni, ancien gardien légendaire de Sao Paulo, où il a eu Thiago Mendes comme coéquipier et comme joueur en tant qu’entraineur. Il a ainsi poussé ses dirigeants à s’intéresser à la situation du Lyonnais.

Avec un certain succès, révèle la version brésilienne de Goal, qui affirme que, malgré la réticence initiale de l’OL d’étudier un prêt, la donne pourrait changer en raison de la volonté affirmée du joueur de revenir au Brésil. Flamengo vient en effet de vendre Gerson à l’OM, et a besoin d’un milieu de terrain. L’idée serait donc de procéder à un prêt avec option d’achat, même si le club de Rio de Janeiro insiste bien sur l’impossibilité de miser gros sur un tel joueur. Le Flamengo serait ainsi prêt à deux efforts : payer intégralement le salaire de Thiago Mendes pendant son prêt, et assortir une option d’achat en fonction du nombre de matchs joués par le joueur appartenant à l’OL. La clé de la négociation sera donc dans le montant de l’option d’achat. En tout cas, l’ancien lillois a l’intention de prévenir Juninho de sa volonté de rentrer au pays, signe que pour lui l’aventure lyonnaise est terminée ou presque, même s’il a encore deux ans de contrat.