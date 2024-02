OL ‍: Textor n'est pas un menteur, le vilain John c'est fini

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a recruté 7 joueurs en janvier pour plus de 50 millions d'euros dépensés. Un mercato record pour le club qui inquiète certains observateurs. John Textor a t-il fait n'importe quoi ? Emmanuel Petit pense que l'Américain a justement répondu aux interrogations.

En 2024, l'OL a vraiment changé de visage avec John Textor. Habitué à dépenser son argent avec parcimonie avec Jean-Michel Aulas, l'OL a littéralement flambé cet hiver. 7 joueurs sont arrivés dans le Rhône et non des moindres : Nemanja Matic, Orel Mangala, Said Benrahma notamment. Lyon a dépensé l'enveloppe de 50 millions d'euros offerte par la DNCG. Cela fait de l'OL le club le plus dépensier d'Europe sur ce mercato hivernal, ni plus ni moins. Mais, est-ce rassurant alors que l'OL est 16e de Ligue 1 et a accumulé les pertes ces dernières années ? Pas vraiment.

Textor a comblé les vides de l'effectif lyonnais

Jérôme Rothen fait partie des pessimistes. Le consultant RMC juge que le mercato lyonnais « manque de cohérence ». Il accuse John Textor d'avoir dépensé sans réfléchir, amenant plusieurs joueurs sans intérêt pour Pierre Sage. Emmanuel Petit n'est pas d'accord et lui a répondu. Pour lui, ces 7 recrues étaient indispensables pour le maintien de l'OL en Ligue 1. Désormais, le niveau du noyau rhodanien est conforme aux attentes et peut permettre de voir la fin de saison avec sérénité.

🎙️ Emmanuel Petit : "Il fallait absolument que l'OL s'active sur le marché des transferts parce qu'il y a un manque de qualité dans l'effectif. La concurrence, c'est un facteur essentiel dans le plus haut niveau."



⚖️ Le mercato lyonnais accusé de manquer de cohérence. pic.twitter.com/TvL4aTUPsP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 2, 2024

« Il fallait absolument que l'OL s'active sur le marché des transferts parce qu'il y a un manque de qualité, de turn-over et de pression dans l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui depuis des années se reposent sur leurs lauriers. La concurrence, c'est un facteur essentiel dans le plus haut niveau pour pouvoir progresser et se remettre en question. […] Benrahma, je l’ai souvent vu jouer. Sincèrement, il peut apporter quelque chose d’intéressant dans le jeu lyonnais, notamment sa collaboration avec Lacazette, Cherki etc. […] Si tu te fies aux déclarations de Textor, tu peux être inquiet. Après, il y a les paroles et les gestes. Ils se sont renforcés, du moins ils ont pris des joueurs pour renforcer la concurrence (interne). Moi, je crois profondément que l’OL va s’en sortir », a t-il décrypté dans Rothen s'enflamme. Avec 4 succès en 19 matchs de Ligue 1 seulement, il est difficile de croire que l'OL n'avait pas besoin de ces recrues hivernales.