OL ‍: Textor le scandalise, Govou craque

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est dans une situation très inquiétante en Ligue 1. Une relégation est plus que jamais envisagée pour un club malade qui peine à prendre conscience de sa situation.

Les fans de l'OL ont toutes les raisons de croire que leur club est en très grand danger. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien ne fait que bricoler depuis quelques semaines. John Textor a décidé de se séparer de Fabio Grosso, mais difficile de savoir si cela portera ses fruits, alors qu'un calendrier chargé et compliqué attend les Gones. Le nouveau propriétaire de l'OL agace de plus en plus parmi les observateurs, qui aimeraient que l'Etasunien écoute un peu plus les conseils qui lui sont donnés. Ce n'est pas Sidney Govou qui dira le contraire, lui qui est assez étonné de l'attitude générale de John Textor.

Govou commence à perdre espoir

Dans un édite pour Le Progrès, l'ancien du club rhodanien n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant le nouvel homme fort de l'OL. « Le climat est plus qu’anxiogène à l’OL. C’est dur à comprendre réellement. On voit le président Textor souriant, confiant sur tout après le passage devant la DNCG. Mais je ne sais pas s’il a conscience de la situation, qui semble lui échapper complètement. Il nous explique qu’il met untel à tel poste, qu’il y aura de l’argent pour recruter… Mais rien sur la situation actuelle, sur le maintien. C’est ce qui m’inquiète. Dans une situation de crise, on a encore plus besoin d’un patron. Quand ça ne va pas, les joueurs ont besoin d’un référent, qui ne peut pas être le seul entraîneur. Je trouve que tout est fait à contretemps. Je n’ai pas l’impression que le président se rende compte de ça. On est passé d’un président omniprésent à un nouveau qui ne l’est pas du tout auprès des gens du club. Je trouve le mode de gestion de Textor hallucinant. Personne ne sait rien dans ce club. Il ne faut s’étonner que le terrain aille mal. Le club n’est pas géré pour l’instant. Il va le devenir, mais j’ai peur que ce ne soit trop tard. Si encore John Textor écoutait ce qu’on lui dit… Plusieurs personnes l’ont alerté depuis septembre. Il n’a pas écouté, ou alors les mauvaises personnes », a notamment indiqué Sidney Govou, très pessimiste pour l'OL si rien ne change très vite.