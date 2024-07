OL ‍: Textor confirme un énorme transfert

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor a bien réussi le coup parfait au mercato. L'Américain a mis la main sur Thiago Almada, la pépite argentine d'Atlanta. Le propriétaire de l'OL a confirmé son recrutement cet été et son arrivée prochaine dans le Rhône en janvier 2025.

Une prise de guerre, voilà comment résumer le recrutement de Thiago Almada par Eagle Football et l'OL. Le milieu argentin de 23 ans a fait très bonne impression en MLS avec Atlanta United. Présent dans le groupe argentin champion du monde au Qatar, il était suivi par de très nombreux clubs européens cet été. Il va finalement rejoindre Botafogo, club d'Eagle Football et de John Textor, dans les prochaines semaines. Puis, il devrait intégrer l'effectif de l'OL en janvier 2025. Un plan de carrière atypique décidé et revendiqué par John Textor.

Almada à l'OL, Textor est fier de lui

L'Américain a confirmé l'information dévoilée récemment par plusieurs médias, en profitant pour se vanter de son recrutement de choix. Dans un live intitulé Visao Botafoguense sur l'actualité de Botafogo pour le média Globo Esporte, John Textor s'est même affiché aux côtés de Thiago Almada dans sa villa brésilienne. Alors que le transfert de l'Argentin à Botafogo n'est pas encore officialisé, Textor a fait comme si c'était le cas. Il s'est réjoui d'avoir battu les autres prétendants européens dans ce dossier complexe.

Textor e Almada juntos nesse momento na sua casa nas Bahamas. Apenas isso.



CHEGA MAIS 🇦🇷 pic.twitter.com/nTu4VY2f9g — Central Botafogo (@CentralBotafogo) July 2, 2024

« Thiago a été recruté par notre staff en France. De grands clubs d’Espagne et d’ailleurs le voulaient. Nous l’avons intercepté et nous l’avons convaincu qu’il pouvait venir chez Eagle et que nous l’emmènerions en Europe. Compte tenu du calendrier de la saison (brésilienne) et de la Copa Libertadores, il voulait aller jouer à Botafogo et nous aider à gagner des titres avant d’aller en Europe. Son contrat prévoit son départ pour la France en janvier », a lâché un John Textor triomphant, convaincu du potentiel de la nouvelle recrue de l'OL même si celle-ci ne connaît pas encore le football européen.