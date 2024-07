OL ‍: Textor champion de France du mercato

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL aura des ambitions élevées la saison prochaine en Ligue 1 mais aussi en Ligue Europa. Il faut dire que la direction rhodanienne a mis les moyens pour se renforcer cet été, même si rien n'est encore terminé.

Les fans et observateurs de l'OL ont pas mal de raisons de penser que leur club fera une belle saison dans quelques mois. John Textor avait promis des changements et force est de constater que le propriétaire américain des Gones tient promesse pour le moment. Du lourd est encore à venir, même si des ventes devront également être faites afin de soulager les finances de l'OL. L'arrivée récente de Georges Mikautadze au nez et à la barbe de Monaco a particulièrement plu aux amoureux du club lyonnais. Mais elle n'a pas été sans dépenser un gros montant, tout comme les autres joueurs d'ailleurs qui ont débarqué à l'OL depuis le début du marché des transferts.

L'OL aligne les millions au mercato, Textor n'a pas menti aux fans

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle que l'OL est actuellement le club le plus dépensier de Ligue 1, avec de 134 millions d'euros investis pour obtenir les signatures de Moussa Niakhaté, Ernest Nuamah, Orel Mangala, Georges Mikautadze, Saïd Benrahma, Abner, Duje Caleta-Car et Mama Baldé. Les Gones sont devant l'OM (48,5M€) et le Stade Rennais (29M€). Il reste encore plus d'un mois de mercato et ces montants peuvent encore changer. Mais les choses sont claires : l'Olympique Lyonnais a mis les moyens suffisants pour tenter de lutter pour le podium et aller le plus loin possible sur tous les tableaux. A noter que le Paris Saint-Germain, qui ne fait pas partie des clubs les plus dépensiers pour le moment, devrait prochainement s'activer pour se renforcer. L'OL devrait rapidement perdre sa première place.