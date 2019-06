OL : Tatarusanu, premier renfort de Lyon au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Tandis que l'on évoque des départs du côté de l'Olympique Lyonnais, notamment celui de Ferland Mendy qui aurait passé sa visite médicale en marge du regroupement de l'équipe de France afin d'accélérer son probable transfert au Real Madrid, c'est à un poste plutôt inattendu que l'OL devrait enregistrer sa première signature. En effet, L'Equipe affirme ce mercredi après-midi que Ciprian Tatarusanu, le gardien de but roumain qui est arrivé en fin de contrat au FC Nantes et n'a pas été prolongé, va s'engager rapidement avec le club entraîné par Sylvinho.

Agé de 33 ans, Ciprian Tatarusanu était arrivé chez les Canaris en provenance de la Fiorentina lors du mercato 2017. Et tout comme à Nantes, il devrait signer un contrat relativement court avec l'Olympique Lyonnais. On ne sait cependant pas si ce renfort pour le poste des gardiens de but est lié à l'incertitude qu'il règne autour de la prolongation d'Anthony Lopes. Car pour l'instant le dossier du gardien de but international portugais de l'OL n'avance pas, l'agent de ce dernier semblant être exigeant sur le plan financier, ce qui a le don d'irriter Jean-Michel Aulas. En attendant, le club du duo Juninho-Sylvinho s'apprête très certainement à accueillir son renfort numéro 1.