OL : Sylvinho transforme Lyon, on se croirait à l'Ajax

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi, l’Olympique Lyonnais est tombé de haut en s’inclinant 4-3 face au Genoa, après avoir pourtant mené de deux buts. Mais évidemment dans ce genre de match de préparation, ce n’est pas le résultat qui prime mais bien le jeu proposé. Et de ce côté-là, les supporters rhodaniens ont déjà pu apercevoir des changements sous la houlette du nouvel entraîneur Sylvinho. Les joueurs aussi, à l’image d’un Bertrand Traoré charmé par le discours et la philosophie de l’entraîneur portugais.

L’international burkinabé, ancien de l’Ajax Amsterdam, a carrément été jusqu’à comparer le nouvel OL avec le club néerlandais. « Je connais un petit peu le système en 4-3-3, c’est similaire à ce qu’on faisait à l’Ajax. Ça me convient bien. Ça demande aux attaquants de presser plus haut et automatiquement à la perte du ballon. Ça me va, mais il y a encore du travail. Le thème, cette saison, c’est de jouer quand on a le ballon. Après, quand on ne l’a pas, il faut automatiquement le récupérer et presser haut tous ensemble. C’est le thème. On essaie de l’appliquer petit à petit. Il y a encore des réglages à faire mais je pense que cela se passe plutôt bien » a indiqué celui qui devrait avoir un rôle important à jouer cette saison sous les ordres de Juninho, dans le couloir droit de l’attaque lyonnaise.