OL ‍: Stop ou encore avec Pierre Sage, le vestiaire a tranché

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’OL jusqu’à la fin de la saison, Pierre Sage attend un signe de sa direction pour prolonger et s’inscrire sur la durée avec le club rhodanien, qu’il a réussi à redresser depuis sa prise de fonctions.

Successeur de Fabio Grosso sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage a réussi à faire passer les Gones de la dernière à la 10e place de Ligue 1. Un bel exploit de la part de l’entraîneur de 44 ans, qui a bénéficié d’un mercato hivernal copieux avec des renforts de poids, mais qui a surtout réussi à redonner de la confiance à un vestiaire en crise. Aux côtés de John Textor, Laurent Prud’homme ou encore David Friio, Pierre Sage semble à sa place et le quatuor fonctionne plutôt bien.

OL : Pierre Sage et ses miracles, Govou s'incline https://t.co/0i1vfbZcxc — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2024

Tous les feux semblent au vert pour une prolongation de l’entraîneur français, d’autant plus que c’est ce que semblent vouloir les joueurs. Interrogé au sujet de son entraîneur dans l’émission eLigue1, le milieu de terrain lyonnais Mahamadou Diawara a dressé les louanges de Pierre Sage. « Le coach est beaucoup dans le rapport humain, il nous parle beaucoup. Il n’hésite pas à nous dire les choses, c’est-à-dire que lorsqu’on va dans le mauvais chemin, il nous redresse, et à contrario quand on est bien, il n’hésite pas à nous pousser avec son staff pour nous mettre dans les meilleures conditions » a lancé le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui espère que Pierre Sage sera conservé par l’OL à la fin de la saison, avant de poursuivre.

Pierre Sage fait l'unanimité dans le vestiaire de l'OL

« Il n’y a pas de filtres entre nous, on se dit les choses et c’est quelque chose qui nous permet d’avancer, car lorsqu’on est sur la même longueur d’ondes, on arrive à se dire les choses et ça va beaucoup mieux avec les résultats qui ont suivi » a ajouté le milieu de terrain de l'OL et de l'Equipe de France U19. L’ensemble du vestiaire lyonnais semble sur la même ligne, on se souvient notamment des propos élogieux d’Alexandre Lacazette sur Canal + il y a quelques semaines. Il serait donc très étrange que John Textor décide de changer d’entraîneur mais avec le propriétaire américain, tout est possible tant que la prolongation de Pierre Sage n’est pas signée.