OL ‍: Stop au mercato, l'ordre est donné à Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a dominé Toulouse ce dimanche en Ligue 1. Une bouffée d'air qui redonne espoir aux fans et observateurs du club rhodanien.

L'Olympique Lyonnais n'est pas mort ! Ce dimanche au Groupama Stadium, les hommes de Pierre Sage ont remis la marche avant pour se défaire de Toulouse. Les Gones pourront remercier Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé et qui a parfaitement joué son rôle de leader. Plus globalement, c'est toute l'équipe de l'OL qui aura eu le bon comportement, unie pour aller chercher la victoire. Malgré quelques carences, le club rhodanien prouve qu'il peut faire de bonnes choses avec ce groupe. Pour Sidney Govou, même si l'enveloppe du prochain marché des transferts (environ 50 millions d'euros) sera conséquente, inutile de faire n'importe quoi alors que cet OL ne manque pas de qualités.

L'OL doit continuer sur sa lancée selon Govou

Sur l'antenne de Canal+, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et il prévient l'OL ! « Il ne faut pas s'affaiblir. Et après, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et mettre trop de joueurs pour faire du monde et recruter. Soit vous avez des belles opportunités avec un ou des joueurs qui vont vous renforcer, notamment au milieu de terrain, pourquoi pas ? Mais si vous n'avez pas d'opportunités, je pense que Lyon a les capacités avec ce groupe de se maintenir largement », a notamment indiqué Sidney Govou, qui veut miser sur la stabilité pour voir l'OL avancer sereinement et se maintenir dans l'élite du football français. Reste à savoir si John Textor verra les choses de la même manière, alors que le propriétaire américain du club rhodanien aura une belle enveloppe sous la main pour se faire plaisir. Avant la trêve hivernale, Lyon devra encore disputer deux rencontres, à Monaco puis face au FC Nantes au Groupama Stadium.