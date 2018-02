OL : Sonny Anderson désigne le joueur clé face à Villarreal

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

En tant qu’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et de Villarreal, Sonny Anderson regardera attentivement le 16e de finale d’Europa League entre les deux équipes.

Bien évidemment, son coeur battra davantage pour le club rhodanien qui s’est reconstruit cette saison. En raison des départs de plusieurs cadres l’été dernier, l’OL a dû s’appuyer sur de nombreuses recrues qui ont rapidement répondu aux attentes. Et sur un nouveau capitaine Nabil Fekir qui continue d’impressionner le Brésilien.

« Après le départ d'Alex Lacazette, il fallait que l’équipe retrouve ses marques en attaque. Il y a de très bons joueurs qui sont arrivés et qui forment un joli collectif, a commenté Sonny Anderson sur le site officiel de Lyon. Le mérite en revient au staff de Bruno Genesio. Je suis bluffé par Nabil Fekir. Personne ne l’attendait dans ce rôle de capitaine. Ce qu’il réalise est magnifique. » Mais selon le consultant, l’homme clé de cette confrontation européenne pourrait bien être Mariano Diaz, l’attaquant espagnol qui jouera gros face à ses compatriotes.

« Mariano sera attendu »

« Il a une grosse marge de progression, a-t-il encensé. J’aime sa faim de marquer, sa façon d’harceler les défenses. Il doit continuer à s’améliorer dans le jeu car en Espagne, il a grandi dans un football où les attaquants ne sont valorisés que par le nombre de buts. Il a fait déjà d’énormes progrès et a été capable de se révéler dans un registre plus collectif. Il va être évidemment attendu contre Villarreal. Toute l’Espagne va le voir à l’œuvre mais je ne pense pas que cela lui mette de pression supplémentaire. Il sait qu’il va avoir des occasions et il devra garder son sang-froid pour les mettre au fond. » D'autant que le sélectionneur Julen Lopetegui aura sûrement un oeil sur sa performance.