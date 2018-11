OL : Signer à Lyon, l'idée du siècle pour Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

La France affrontera les Pays-Bas ce vendredi soir dans le cadre de la Ligue des Nations, l'occasion pour Memphis Depay de démontrer à ses compatriotes qu'il est enfin devenu le joueur que les Néerlandais attendaient.

Longtemps promis à un grand avenir, qu'il n'avait jamais confirmé, l'attaquant des Pays-Bas prend de plus en plus de volume ces derniers mois, au point même de devenir un cadre de Ronald Koeman. Cette métamorphose rapide, Memphis Depay la doit beaucoup à un changement d'attitude mais surtout à sa signature à l'Olympique Lyonnais comme le raconte un journaliste néerlandais de Voetbalzone.nl.

« Tout le monde apprécie Memphis car c’est peut-être le meilleur joueur que nous ayons actuellement. Memphis est très religieux et dit souvent que Dieu l’aide à bien jouer. Aux Pays-Bas, c’est un peu étrange d’entendre un joueur parler comme ça de sa foi, mais il faut reconnaître qu’il est capable de mettre des buts venus d’une autre planète comme dernièrement le coup franc à Guingamp. Beaucoup d’observateurs considèrent qu’il est parti trop tôt à Manchester United et qu’il aurait dû rejoindre un club intermédiaire avant. C’est ce qu’il fait aujourd’hui à Lyon », explique, dans Le Parisien, Frank Van der Meijden. Il est vrai que chez les Mancuniens, Memphis Depay avait une pression énorme qu'il n'a plus à l'Olympique Lyonnais, ce qui profite à l'attaquant néerlandais et donc à l'OL.