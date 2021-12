OL : Shaqiri vers la sortie, le brutal démenti !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jeudi, dans son édition spécial mercato, L’Equipe a lancé une petite bombe en révélant que l’OL ne comptait plus sur Xherdan Shaqiri.

Recrue phare du mercato estival de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, l’ancien attaquant du Bayern Munich et de Liverpool a cruellement déçu lors de la première partie de saison. Avec seulement un but au compteur en Ligue 1, Xherdan Shaqiri est loin de répondre aux attentes. Faisant le constat de sa très mauvaise adaptation au championnat français, l’OL ne retiendrait pas Shaqiri en cas de belle offre sur le marché des transferts cet hiver selon L’Equipe. Une information à prendre avec des pincettes à en croire le site Olympique et Lyonnais, qui croit savoir que Peter Bosz, Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas n’ont aucunement l’intention de se séparer de l’international suisse, en dépit de ses performances décevantes et de son salaire très encombrant, estimé à plus de 350.000 euros par mois dans le Rhône.

📂 Olympique Lyonnais

└📂 Utilisateurs

└📂 Xherdan Shaqiri

└📂 Bons matchs

└⚠️ Ce dossier est vide — Meltcen (@ClementBroyard) December 28, 2021

Jean-Michel Aulas a répété à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas tout chambouler lors de ce mercato hivernal. Dans le sens des arrivées, Sardar Azmoun pourrait être le seul renfort. L’OL n’a donc pas envie de se séparer de Xherdan Shaqiri et de se lancer dans une nouvelle opération mercato avec le recrutement d’un nouveau joueur à ce poste. A moins d’un gros revirement de situation, l’ex-joueur du Bayern Munich et de Liverpool aura donc l’occasion de faire taire ses détracteurs en prouvant sa valeur lors de la seconde partie de saison. Les défis seront nombreux pour le Suisse, qui devra contribuer à la remontée de l’OL, actuellement 13e de Ligue 1 mais qui peut nourrir de belles ambitions en Ligue Europa avec une qualification déjà acquise en huitième de finale. Shaqiri devrait donc rester mais Peter Bosz ne lui fera aucun cadeau, le Suisse devra donc rapidement retrouver un niveau digne de ce nom s’il veut garder une place de titulaire aux yeux de l’ancien coach de l’Ajax…