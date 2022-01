OL : Shaqiri sur le départ, la Turquie se réveille

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Xherdan Shaqiri a perdu son statut de titulaire à l’OL, et son départ n’est désormais plus impensable. Fenerbahçe compte en profiter.

La déception engendrée par la première partie de saison Xherdan Shaqiri a étonnement mis l’avenir du Suisse sur le devant de la table. Le milieu de terrain n’a pas trouvé ses repères malgré les promesses d’une arrivée en provenance de Liverpool pour 6 millions d’euros. Son salaire demeure copieux pour l’OL, et le fait que ce soit désormais un remplaçant qui n’entre pas si souvent que ça en jeu a de quoi refroidir les dirigeants. Officiellement, l’OL n’est pas vendeur, mais la situation de l’ancien de Liverpool a mis un club turc en éveil. Selon le média turc NTV Sport, Fenerbahçe réfléchit à une offre pour faire venir Shaqiri au sein du club d’Istanbul. Une option qui n’était au départ pas à l’étude, mais la situation du Suisse a donnée des idées au Fener, à la lutte pour le titre en Super Lig et toujours en course en Europa League.

Un prêt avec option d'achat

La formation d’Istanbul compte ainsi se rapprocher de l’OL, mais avec une idée bien précise. Il s’agirait de trouver un accord autour d’un prêt avec une option d’achat, que l’OL souhaiterait probablement être obligatoire. La valeur de Shaqiri est désormais estimée à 8 millions d’euros. Des négociations qui s’annoncent donc délicates, surtout que Shaqiri n’a probablement pas l’impression d’avoir dit son dernier mot à Lyon, où il vient tout juste d’arriver. Mais la tendance n’est pas bonne pour le Suisse, et il sait aussi qu’il risque de perdre sa place dans la Nati en vue de la Coupe du monde 2022 si jamais son temps de jeu continue de fondre.