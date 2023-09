OL ‍: Semaine de Coupe d'Europe, Aulas bombe le torse

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL vit des heures sombres en ce moment. 16es de Ligue 1 sans le moindre succès après 5 journées, les Lyonnais sont loin de leurs aînés des grandes années Aulas. La réussite de l'OL version Aulas se voit encore aujourd'hui alors que la C1 a repris ses droits.

Mardi, mercredi et même jeudi sans OL, les supporters lyonnais en ont pris l'habitude désormais. Terminées les années 2000 où l'OL était la tête de gondole du football français en Europe. C'est la troisième fois en quatre ans que le club rhodanien rate la coupe d'Europe. Cela risque de ne pas changer dans les années qui viennent puisque les Lyonnais végètent à la 16e place de Ligue 1 pour le moment. John Textor avait pourtant promis de remettre l'OL en Ligue des champions à la fin de cette saison. Des promesses qui font sourire Jean-Michel Aulas, jamais à court de piques envers l'Américain.

L'OL numéro 1 français en Europe, c'est Aulas

L'ex-président lyonnais a profité d'une publication statistique de Prime Vidéo pour sortir du bois. Le diffuseur de la Ligue 1 a rappelé sur son compte X le nombre de participations européennes des clubs français. Malgré ses déboires actuels, l'OL domine toujours le classement avec 36 saisons européennes devant Bordeaux et l'OM (34), puis Monaco et le PSG (32). Un post retweeté instantanément par Jean-Michel Aulas, lequel a rajouté un petit message au passage pour tenter de rappeler son bilan et se dédouaner pour les difficultés récentes depuis 2020.

🔴🔵 L'@OL demeure le club français avec le plus de participation en Coupe d'Europe. pic.twitter.com/k7j52SESar — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 19, 2023

« C’est une réalité qui doit donner envie de soutenir quoiqu’il en coûte votre équipe notre OL avec Fabio G, l’OL c’est aussi le recordman de qualifications de suite (22) en UEFA, et le Covid a cassé la spirale en 03/2020. Regardons devant soyez unis pour l’OL », a t-il écrit sur X accompagné d’un #fiertébonheur. Pas sûr que cela remonte tout de même le moral des supporters de l'OL, lesquels préfèrent voir du bon travail de Fabio Grosso et de John Textor dans les prochains mois.