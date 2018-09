OL : Selon lui, il faut être fou pour comparer l'OL et le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

S'exprimant dans Le Progrès suite à ce que l'on appelle l'affaire Genesio, Bernard Lacombe a également évoqué les résultats de l'Olympique Lyonnais la saison passée et cette année. Car pour l'ancien proche conseiller de Jean-Michel Aulas, il est évident que certains se trompent quand il s'agit d'évoquer une possible concurrence entre le club rhodanien et le Paris Saint-Germain, ou même l'AS Monaco. L'OL ne tire pas dans la même catégorie, et la troisième place de 2017-2018 doit être prise à sa juste valeur.

« On a des bons joueurs, mais on ne peut pas dire que l’on a grande équipe. Il ne faut pas dire des choses… On a des joueurs en devenir. Mais on le sait, il y a des hauts, il y a des bas. Le PSG fait parfois un faux pas, mais c’est deux mondes d’écart entre l’OL et le PSG. Monaco aussi fait des investissements énormes », tient à rappeler Bernard Lacombe, qui ne veut pas que les supporters comparent ce qui n'est pas comparable. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas pense exactement la même chose concernant la valeur de l'effectif actuel de l'Olympique Lyonnais.