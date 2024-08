OL ‍: Sarr vendu en urgence, stupeur à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Grosse surprise à l’OL avec la vente du jeune défenseur central Mamadou Sarr à Strasbourg pour 10 millions d’euros. Un transfert que personne n’avait vu venir dans la capitale des Gaules.

Dans l’obligation de dégraisser au maximum d’ici au 31 août, l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à se séparer de ses indésirables. Anthony Lopes, Dejan Lovren ou encore Rayan Cherki n’ont pas d’offres, ce qui est de nature à préoccuper l’état-major rhodanien dans la dernière ligne droite du mercato. Résultat des courses, les dirigeants lyonnais se retrouvent dans l’obligation de vendre des joueurs qu’ils auraient aimé conserver mais qui ont des propositions. C’est le cas du défenseur central Mamadou Sarr (19 ans), grand espoir du centre de formation de l’OL, qui va s’engager en faveur de Strasbourg pour 10 ME selon les informations de L’Equipe.

Le quotidien national dévoile que John Textor a accepté mardi soir la proposition du club alsacien. Preuve que la vente de Mamadou Sarr n’était pas dans les plans de l’OL, une approche de Reims avait été repoussée il y a quelques semaines. Mais dans l’urgence de dégraisser, alors que John Textor a promis à la DNCG de vendre pour 100 ME au début de l'été, Lyon a finalement cédé devant la proposition alsacienne et se sépare donc de l’un de ses joueurs les plus prometteurs. Un choc pour les supporters lyonnais, qui n’en reviennent pas devant l’information livrée par Hugo Guillemet.

Les supporters de l'OL ne comprennent pas ce choix

« Donc Sage qui réclamait un renfort défensif dimanche soir, c’était pas pour rien… Plus que 3 DC en rotation », « Quelle horreur putain mais c’est quoi ça… », « Je ne comprends plus ce club à vrai dire… Des mauvais choix. », « Je déteste ce club autant que je l'aime. Bravo à Textor qui va arriver à faire pire que les dernières années Aulas. Je suis dégouté » ou encore « Ndiaye l’an dernier , maintenant Mamadou Sarr , c’est bien on continue dans la clownerie » peut-on lire sous le tweet de notre confrère de L’Equipe. De toute évidence, ce choix de vendre Mamadou Sarr ne passe pas chez les supporters de l’OL, qui ne comprennent plus du tout la stratégie de leur club sur le marché des transferts.