OL ‍: Sampaoli tout proche, son profil ne fait pas l’unanimité

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL se cherche toujours un nouvel entraîneur avec le départ récent de Fabio Grosso. Le profil de Jorge Sampaoli plait apparemment beaucoup à John Textor.

Battu à Lens ce samedi en Ligue 1, l'OL s'est enfoncé un peu plus dans les bas-fonds du championnat. Derniers après 14 journées, les Gones n'ont plus d'entraineur attitré suite au départ récent de Fabio Grosso. Si Pierre Sage est apprécié des joueurs, le board lyonnais semble décidé à trouver un profil plus expérimenté au plus haut niveau. Et selon les informations de L'Equipe, Jorge Sampaoli est proche de devenir le nouveau coach de l'OL. Un profil bien connu car l'Argentin a récemment été aux commandes de l'OM avec une aventure plutôt convaincante. Mais à Lyon, on n'a pas l'air de vraiment faire confiance à l'ancien Marseillais.

Sampaoli, ce n'est pas encore ça à Lyon

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont en effet pas manqué de faire part de leur mécontentement au sujet de cette information. Via X notamment, on pouvait récemment voir comme commentaires sur le sujet. « J’aimerais bien donner la chance à Sage quand même » ; « Vu ce que l’on a vu hier laissons du temps à Sage,dans le jeu en première j’ai kiffé comme j’avais pas kiffé depuis très longtemps » ; « Par pitié, pas Sampaoli. Pierre Sage a l'air d'être apprécié, le match contre Lens est l'un des meilleurs de la saison et Sampaoli c'est deux dernières expériences desastreuse... Vraiment, c'est l'erreur de trop. » ; « Pitié non. Laissez Sage plutôt que de prendre un guignol dans la précipitation » ; « Non. On recommence c'est pas possible, svp j'en veux pas. Je préfère 10000x Genesio à ce mec » ou encore « Mars 2023 viré de Séville / Septembre 2023 viré de Flamengo, quelle bonne idée », pouvait-on voir comme réaction sur le réseau social détenu par Elon Musk.