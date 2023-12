OL ‍: Sampaoli, le coach idéal... pour envoyer Lyon en Ligue 2

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En pleine crise de résultats, l’OL songe à Jorge Sampaoli pour prendre la succession de Fabio Grosso, dans le cas où l'intérim de Pierre Sage ne durerait pas. Un choix qui serait désastreux selon Ludovic Giuly.

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, du FC Séville ou encore de Flamengo, Jorge Sampaoli est libre comme l’air et son profil plait beaucoup à John Textor. En effet, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a établi le contact avec le bouillant coach argentin et songe à lui pour remplacer Fabio Grosso à l’OL. Le choix ne fait pas encore l’unanimité en interne, où certains estiment qu’il faut laisser du temps à Pierre Sage afin de voir s’il parvient à redresser l’équipe. Le nom de Bruno Genesio a également filtré ces derniers jours. Ancien entraîneur adjoint de Laurent Blanc dans la capitale des Gaules, Ludovic Giuly a exprimé un avis très cash sur le dossier du futur entraîneur de l’OL sur l’antenne de Free Ligue 1. Pour l’ancien joueur de Lyon et du FC Barcelone, il est clair que Bruno Genesio est le meilleur choix possible.

Au contraire, Giuly est totalement opposé à une éventuelle nomination de Jorge Sampaoli dans la capitale des Gaules et cela malgré les excellents résultats de l’Argentin lors de son unique passage en France à Marseille il y a un an et demi. « On a un vrai problème à l’OL avec tout ce qu’il se passe. Si Jorge Sampaoli venait entraîner le club, ce serait encore un entraîneur qui parle espagnol, qui connait très peu le club et je pense que ce serait un mauvais choix. Je peux me tromper mais je connais le club et je pense qu’il faudrait vraiment un mec qui connait ces joueurs-là, qui les a fait grandir. Je pense que même si on parle de Bruno Genesio, on parle de l’homme qui serait le plus professionnel par rapport au groupe qu’il connait » exprime Ludovic Giuly avant de conclure au sujet de Bruno Genesio et de l’avenir de l’Olympique Lyonnais.

Giuly vote Genesio plutôt que Sampaoli

« Il y a beaucoup de joueurs qu’il a sorti (du centre de formation), il connait très bien l’OL et l’OL est en urgence. Ils n’ont pas le temps d’en perdre, ils en ont déjà trop perdu. Après, c’est un choix personnel, c’est toujours difficile de faire partir Grosso avec ce qu’il s’est passé à Marseille… On n’est pas en interne, on ne sait pas ce qu’il se passait en interne, il a souvent chamboulé son équipe et il a essayé beaucoup de choses » a analysé l’ancien entraîneur des attaquants de l’OL, totalement opposés à la venue de Jorge Sampaoli dans le Rhône et qui milite à 100 % pour la nomination de Bruno Genesio. Pour l’heure, Pierre Sage a été conforté et sera sur le banc de l’Olympique Lyonnais pour le volcanique déplacement à Marseille mercredi soir dans le cadre d’un match en retard en Ligue 1.