OL : Salaire doublé, Anthony Lopes fait plier Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Longtemps tendues, les négociations entre l'Olympique Lyonnais et Anthony Lopes ont visiblement évolué dans le bon sens mercredi dernier lorsque les représentants du gardien de but de l'OL ont rencontré les dirigeants du club rhodanien, et notamment Jean-Michel Aulas qui a fait de ce dossier une de ses priorités. Si le président de l'Olympique Lyonnais a clairement reproché dans le passé à Anthony Lopes, ou du moins à son clan, d'être trop gourmand, JMA savait bien évidemment que son portier international portugais avait l'avantage dans les discussions puisqu'il arrivait dans l'ultime année de son contrat avec l'OL.

Et si actuellement celui qui a été élu meilleur joueur de Lyon la saison passée, à juste titre tant il a évité des soucis à son équipe, touche 220.000 euros brut par mois, l'accord qui se dessine va lui permettre de rejoindre les plus hauts salaires de l'Olympique Lyonnais. En effet, selon Le Progrès, tandis que la concurrence du FC Porto commençait à poindre, les dirigeants lyonnais auraient accepté de faire un gros effort salarial. « Jean-Michel Aulas aurait donc pris le pari de prolonger son portier de 28 ans, et de « l’amortir » un peu plus encore. Mais un contrat de quatre ans, voire de cinq ans serait dans l’air, avec un salaire multiplié par deux pour l’homme de Givors (...) Le gardien lyonnais, pour des raisons familiales aussi, ne semble pas prêt à tenter l’aventure dans son pays d’origine. Il faudrait désormais que la proposition de l’OL soit inacceptable pour que la cage lyonnaise change de visage », indique le quotidien régional, qui sent que la fumée blanche se prépare du côté de la capitale des Gaules concernant Anthony Lopes.