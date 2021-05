OL : Rudi Garcia annoncé au Spartak Moscou !

Dans : OL.

Rudi Garcia pourrait rejoindre le championnat de Russie la saison prochaine. L'actuel entraîneur de Lyon est annoncé comme proche de rejoindre le Spartak Moscou par un média local, les négociations seraient en cours entre les deux camps.

En fin de contrat à l’OL, Rudi Garcia a bien compris que sa situation était complexe, et qu’il était peu probable que Jean-Michel Aulas lui propose de prolonger son bail à Lyon, même si l’Olympique Lyonnais finit sur le podium de la Ligue 1. Si les deux camps refusent de prendre une position officielle sur ce dossier, il est clair que les représentants de Rudi Garcia doivent avoir pris un coup d’avance pour la saison prochaine. Et ce lundi, le site russe Metaratings, spécialisé dans le sport et dans les paris sportifs, annonce que l’ancien entraîneur de Lille, la Roma et l’OM, pour ne citer que ces clubs, va débarquer à Moscou pour prendre les commandes du Spartak.

Interrogé sur ce sujet, Anton Fetisov, responsable de la communication de la formation moscovite n’a pas voulu confirmer que Rudi Garcia était proche de s’engager, mais il a reconnu que l’actuel deuxième du championnat de Russie sera bien dirigé par un entraîneur étranger la saison prochaine. « Je ne souhaite pas dire la nationalité du nouvel entraîneur en chef, mais le club a entamé des négociations sur un contrat. Ce spécialiste est étranger. Je ne donne pas plus de détails », a déclaré Anton Fetisov. Pour Maxim Fridman, responsable de la rubrique football de Metaratings, il ne fait aucun doute que Rudi Garcia sera bien le coach du Spartak Moscou, qui ne pourra pas devenir champion de Russie, le Zénith ayant trop d'avance, mais peut jouer la Ligue des champions en passant par la phase des éliminatoires.