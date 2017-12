OL : Roustan calme ceux qui osent la comparaison Diaz-Lacazette

Dans : OL, Ligue 1.

Critiqué en début de saison, Mariano Diaz est en train de mettre tout le monde d’accord à l’Olympique Lyonnais.

Dimanche après-midi, l’ancien buteur du Real Madrid a de nouveau confirmé qu’il était un redoutable attaquant en offrant la victoire à son équipe face à Caen. Avec déjà 12 buts en 16 rencontres disputées, il ferait presque oublier Alexandre Lacazette dans le Rhône. Ou pas… Sur la Chaîne L’Equipe, Didier Roustan a expliqué qu’il faudra beaucoup de temps et de régularité au Dominicain pour remplacer le buteur d’Arsenal dans le cœur des supporters de l’OL.

« Après les premiers matchs, il y avait de quoi être inquiet concernant Mariano Diaz même si on sentait qu’il était bon de la tête, qu’il avait une bonne frappe, etc… Finalement, contre toute attente, il s’impose. Mais il ne faut pas oublier que Lacazette, il a marqué l’histoire de l’OL sur plusieurs saisons. Ce serait lui faire injure de dire que Mariano Diaz le fait déjà oublier. Il faudra beaucoup de temps et de régularité pour qu’il fasse oublier un joueur comme Lacazette à Lyon » a-t-il lancé sur le plateau de L’Equipe du Soir. Une chose est sûre, à défaut de faire oublier l’international français, Mariano Diaz parvient à le remplacer avec efficacité. Et c’est déjà énorme…