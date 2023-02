OL : Rothen balance le vrai rôle de Sonny Anderson

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Présenté à la presse ce jeudi, Sonny Anderson devient le nouveau conseiller sportif de l’Olympique Lyonnais. Mais de son côté, Jérôme Rothen croit connaître la vraie raison de sa venue en pleine saison.

Fier de la nomination de Sonny Anderson, Jean-Michel Aulas a tenu à rassurer les sceptiques. Pendant la présentation de son nouveau conseiller sportif, le président de l’Olympique Lyonnais a assuré que le club « n’a pas acheté la crédibilité de Sonny mais un renfort pour le bien de l’OL ». C’est pourtant bien l’opinion de Jérôme Rothen, persuadé que le timing de cette arrivée cache une intention d’amadouer les supporters.

🎙 @RothenJerome déplore le timing de l'arrivée de Sonny Anderson à l'OL : "Je ne reproche pas cette nomination. Mais pourquoi au mois de février ? Il y a d'autres priorités ! Aulas devrait être plus clair avec ses supporters plutôt que d'essayer de leur passer de la pommade." pic.twitter.com/vJ6fULeLqm — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 23, 2023

« Moi je veux bien qu'ils aient ces idées-là, a d’abord validé le consultant de RMC. Mais pourquoi tu envoies ce message aujourd'hui au mois de février ? Il y a quand même 14 points de retard sur le premier club qui fait l'Europa League. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Il y a des choses à transmettre, il y a des choses à dire. »

« Je pense que Jean-Michel Aulas en est responsable, il devrait avoir un discours beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent avec ses supporters, plutôt que d'essayer de leur passer de la pommade d'un côté, a accusé l’ancien Parisien. Là, c'est cette façon de les rassurer en disant : "regardez, nous on pense encore à l'âme du club, on était défaillant de ce côté-là donc on ramène Sonny Anderson." »

Rothen s'adresse à Aulas

« Moi je n'ai rien contre Sonny Anderson. C'est juste que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, vous êtes à côté de la plaque, je vous le dis. En termes de recrutement, de cellule sportive, c'est inadapté à un club avec ces ambitions. Vous en avez les moyens financiers mais vous êtes rentrés dans le rang, vous êtes la huitième ou neuvième équipe de France ! C'est la réalité. Parlez-nous du sportif et du recrutement », a réclamé Jérôme Rothen, qui appelle l’Olympique Lyonnais à réaliser ses changements l’été prochain.