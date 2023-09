La honte de l'OL, Vincent Duluc enterre les Ultras

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a sombré ce dimanche soir face au PSG en Ligue 1. Pour ne rien arranger, les joueurs rhodaniens ont été pris à partie par leurs Ultras à la fin de la rencontre.

L'OL ne s'en sort pas. Après quatre journées disputées en Ligue 1, les Gones sont bons derniers. La raclée subie face au PSG ce dimanche soir inquiète de plus en plus les fans et observateurs des Rhodaniens. D'ailleurs, à la fin de la défaite contre le club de la capitale, les joueurs de Laurent Blanc ont été pris à partie par le capo des Bad Gones, qui leur a mis un énorme coup de pression. De quoi donner une séquence totalement déroutante au Groupama Stadium. Le comportement des Ultras lyonnais ne convient pas à tout le monde. Ce n'est pas Vincent Duluc qui dira le contraire, lui qui trouve tout cela assez ridicule.

Des Ultras de l'OL à côté de la plaque ?

Joueurs de l'OL vs capo : est-ce insupportable ?@vincentduluc comprend la colère des supporters mais trouve la manifestation illégitime ⚽️#EDG pic.twitter.com/vygbn6hu6h — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) September 4, 2023

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas mâché ses mots concernant les fans rhodaniens. « C'est lunaire. La capo, on lui donne un micro et il a le pouvoir qu'on lui donne. Il n'est pas élu. Il ne représente que les Ultras et les 6000 encartés. Si je suis supporter lyonnais, je me sens ridiculisé par ce comportement. Il y a une confiscation de la voix du peuple, la voix des supporters lyonnais. C'est insupportable et je trouve ça complètement illégitime. Je trouve les colères légitimes. Mais je trouve cette manifestation complètement illégitime. Les supporters lyonnais se ridiculisent par cette attitude. C'est un sermon du dimanche matin. Moi si je suis joueur, je me barre au bout de 10 secondes », a notamment indiqué Vincent Duluc, lassé par le comportement de certains fans à l'OL depuis quelque temps. Il suffisait de voir les réactions des joueurs lyonnais pour se rendre compte que ce coup de gueule un peu surréaliste sur l'histoire de l'OL et la comparaison avec la situation actuelle du club, prenait une tournure dramatique un peu exagérée.