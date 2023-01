OL : Révolte à Lyon, des affiches cartonnent des joueurs et des dirigeants

Dans : OL.

Ce samedi, l'OL fera son entrée en lice en Coupe de France face au FC Metz au Groupama Stadium. Avant cette rencontre, certains fans rhodaniens ont tenu à faire passer un message clair aux joueurs.

L'OL vit de nouveau une saison très décevante. Les hommes de Laurent Blanc sont huitièmes de Ligue 1 et restent sur une défaite à domicile face à Clermont. Ils seront de nouveau attendus au tournant ce samedi lors de la réception du FC Metz en 32èmes de finale de la Coupe de France. Mais l'ambiance risque d'être quelque peu tendue au Groupama Stadium. Avant cette rencontre, certaines associations de supporters ont mis la pression sur les joueurs et les dirigeants, demandant des résultats, une meilleure implication et le départ de certains. Et ces dernières heures, des fans sont allés encore plus loin...

Les joueurs mis sous pression

Des affiches "AGISSEZ OU PARTEZ" à l’effigie de certains joueurs et membres de la direction de l’OL ont été placées aux abords du Groupama Stadium. pic.twitter.com/0rjUoXJv3M — Inside Gones (@InsideGones) January 7, 2023

En effet, comme on peut le voir sur des images circulant sur les réseaux sociaux, des affiches "AGISSEZ OU PARTEZ" à l’effigie de certains joueurs et membres de la direction de l’OL ont été placées aux abords du Groupama Stadium. On peut notamment voir la tête d'Houssem Aouar, Karl Toko-Ekambi, Damien Da Silva, Thiago Mendes, Jeff Reine-Adélaïde, Moussa Dembélé ou encore Bruno Cheyrou. La tension est déjà à son comble à l'OL alors que la reprise est toute récente. Une élimination précoce en Coupe de France pourrait encore un peu plus troubler le bon ordre à Lyon. Laurent Blanc et ses hommes savent à quoi s'en tenir et devront faire abstraction du contexte pour repartir de l'avant. Le mercato hivernal pourrait aussi permettre aux Gones de se renforcer à certains postes importants. Déjà, Dejan Lovren a débarqué avec en tête de donner un coup de fouet à une équipe qu'il estime encore trop gentille pour faire mal au plus haut niveau.