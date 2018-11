OL : Révélations sur la visite médicale ratée de Fékir à Liverpool

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Cette photo vaudra certainement de l’or, mais en juin dernier, avant le début de la Coupe du monde Nabil Fékir a posé avec le maillot de Liverpool sur les épaules, alors que son transfert était sur le point de se conclure.

L’accord avait été trouvé entre les deux clubs, mais la visite médicale n’a pas convaincu les dirigeants des Reds, qui ont tenté ensuite de renégocier le prix de l’international français. Tout s’est écroulé et le capitaine rhodanien est resté à Lyon, avec forcément un possible départ en fin de saison en ligne de mire. Auteur d’une première partie de saison mitigée avec notamment quelques pépins physiques, Nabil Fékir ne devrait en tout cas plus avoir à passer de visites médicales avec Liverpool dans les années à venir. Celui qui avait été annoncé comme le remplaçant de Coutinho n’est plus dans le viseur du club de la Mersey, annonce James Pearce, spécialiste des Reds pour Le Liverpool Echo, et qui révèle l’état d’esprit du club après cette fameuse visite médicale.

« Les problèmes liés à son genou et la manière dont son ligament a été réparé inquiètent toujours les médecins et les dirigeants de Liverpool. Il n’y a pas moyen que le deal soit à nouveau remis sur la table. Ils pensent que les chances d’une rechute sont plus élevées que normalement. Ils ont bien tenté de faire baisser le prix car ils ont pensé que le risque valait le coup d’être pris à un certain montant, mais pas aussi haut. Après, le joueur n’a toujours pas prolongé et son prix va forcément baisser, mais je ne miserai pas sur une nouvelle offre de Liverpool prochainement », a expliqué le suiveur de Liverpool, persuadé que le problème médical décelé lors de la visite médicale a totalement refroidi le club anglais pour les années à venir.