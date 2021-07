OL : Revanche ! Reine-Adélaïde annonce la couleur

Dans : OL.

De retour d’un prêt mitigé à Nice, où il s’est gravement blessé à un genou, Jeff Reine-Adélaïde veut maintenant s’imposer pour de bon à l’Olympique Lyonnais.

En octobre 2020, Jeff Reine-Adélaïde avait quitté le club rhodanien en froid avec Rudi Garcia, qui ne lui a jamais fait confiance. Débarqué en provenance d’Angers contre un chèque de 25 millions d’euros, soit le transfert le plus cher de l’histoire de Lyon, le milieu offensif avait alors choisi de rejoindre Nice pour relancer sa carrière. Mais après une première partie de saison correcte, JRA a été victime d’une nouvelle rupture du ligament croisé en février dernier. Toujours à l’infirmerie, Reine-Adélaïde a envie de retrouver son meilleur niveau à Lyon. Car après une saison à Nice, le joueur de 23 ans a décidé de redevenir un joueur de l’OL à temps complet. Un choix pleinement réfléchi.

Juninho et Bosz décisifs dans le choix de Reine-Adélaïde

« J'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir un an de prêt supplémentaire à Nice. Je les remercie pour ça, parce que c'est compliqué de proposer quelque chose après un an de blessure. C'était une opportunité, mais j'ai pris la décision de rentrer à la maison, à l'Olympique Lyonnais, de voir sur du long terme. Juninho a toujours eu beaucoup confiance en moi a pris de mes nouvelles. Ça m'a aidé à prendre cette décision. Le bout du tunnel, je le verrai quand je serai avec les coéquipiers sur le terrain. Pour le moment, je continue ma progression. Ça se rapproche petit à petit, je suis très heureux. Voir un coach aussi expérimenté venir à Lyon, avec une philosophie qui va super bien aux joueurs, ça m'a permis de prendre cette décision. Je pense qu'il va nous permettre de gravir des échelons, de continuer à progresser », a expliqué, sur RMC, Reine-Adélaïde, qui aura à coeur d’évoluer sous les ordres de Peter Bosz en tant que titulaire lors de la saison à venir. Mais avant cela, JRA doit d’abord finir sa convalescence du côté de Clairefontaine, avec un retour prévu en août prochain.