OL : Reine-Adélaïde et Lyon, tout a changé !

Toujours éloigné des terrains à cause d’une grave blessure à un genou, Jeff Reine-Adélaïde espère bien relancer sa carrière au sein de l’Olympique Lyonnais cette saison.

Prêté à l’OGC Nice la saison passée, Jeff Reine-Adélaïde n’aurait jamais dû revenir au sein du club rhodanien. Vu que les Aiglons voulaient lever l’option d’achat inscrite dans son prêt. Sauf qu’au mois de février dernier, sur la pelouse de Monaco, JRA a subi une rupture des ligaments croisés du genou… Pour la deuxième fois de sa jeune carrière, l’ancien attaquant d’Angers reste donc éloigné des terrains pour au moins six mois. Un vrai coup dur pour l'international espoirs français, mais aussi pour les clubs. Par conséquent, et pour éviter tout problème, Nice a décidé de renvoyer Reine-Adélaïde à Lyon. Encore à l’infirmerie, alors que l’OL poursuit sa préparation estivale, JRA a profité de sa présence lors du match amical des Gones contre Bourg le week-end dernier pour donner de ses nouvelles.

« Donner du bonheur aux supporters cette saison »

« Ça va de mieux en mieux. Je suis en train de bien me préparer avec les kinés. C'est un plaisir de revoir les copains à l'OL, de reprendre. Il faut prendre du plaisir et donner du bonheur aux supporters cette saison. La préparation façon Peter Bosz ? On discute beaucoup avec les coéquipiers même si je ne suis pas encore sur les terrains malheureusement. C'est une préparation très dure mais ils sont contents. Ça va payer pour la suite », a lancé, sur OL TV, Reine-Adélaïde, qui espère donc relancer sa carrière dans un club où il est parti en froid avec Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas et Juninho en 2020. Mais avec l’arrivée de Peter Bosz, c’est un nouveau départ que le milieu offensif tentera de prendre dès le mois d’août prochain avec la reprise de la L1.