OL : Reine-Adélaïde est bon, Rudi Garcia est nul

Titulaire contre Nice, Jeff Reine-Adélaïde a cédé sa place quand Marçal a été expulsé. Pour pas mal de monde, ce choix de Rudi Garcia était incompréhensible à comprendre de la part du coach de Lyon.

Lorsqu’il a rappelé Jeff Reine-Adélaïde sur le banc de l’Olympique Lyonnais afin de le remplacer par Youssouf Joné, quelques secondes après l’expulsion de Fernando Marçal, Rudi Garcia a provoqué des sifflets dans le Groupama Stadium. Auteur d’un but, et très à l’aise depuis le début de la rencontre face au Gym, l’ancien angevin n’a rien montré de sa déception, le coach de l’OL se cachant derrière sa main pour parler à son joueur et Reine-Adélaïde ne souhaitant ensuite pas dévoiler la teneur des explications de son manager. Mais même si le club de la capitale des Gaules s’est imposé, tout le monde se demande à quoi joue Rudi Garcia avec Jeff Reine-Adélaïde, tout comme on s’était déjà posé la question avec Sylvinho.

Et sur Europe 1, Nabil Djellit s’étonne vraiment des choix du technicien lyonnais. « Lyon ne m'a pas impressionné. A la base, on rappelle que l'OL doit chasser le PSG. Les Lyonnais ont des performances en dents de scie. L'équipe s'en remet aux exploits de certains. Mais Jeff Reine-Adélaïde reste un grand mystère de la Ligue 1. Tout le monde voit que c'est lui le meilleur joueur de Lyon avec Depay mais c'est quand même lui qui sort tout le temps», a lancé le journaliste de France-Football, qui fait le même constat que pas mal de monde. Reste que ce choix a été gagnant contre Nice, et que JRA arrivera frais mercredi pour le match de Ligue des Champions face au Zénith.