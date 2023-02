OL : Rayan Cherki déraille, attention à la rechute !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Déterminant contre Lille en Coupe de France puis face à Lens en Ligue 1, Rayan Cherki vient d’enchainer deux matchs moins aboutis avec l’OL.

Neutre contre l’AJ Auxerre le week-end dernier lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais en Bourgogne (1-2), Rayan Cherki est de nouveau passé à côté de son match. Cette fois, c’est sur la pelouse d’Angers que la pépite de l’OL n’a pas réussi à se distinguer. Aligné dans une position inhabituelle de milieu gauche par Laurent Blanc en raison des nombreuses absences déplorées par l’entraîneur des Gones, Rayan Cherki n’a pas brillé. Malgré la victoire de son équipe (1-3) sur la pelouse de la lanterne rouge de la Ligue 1, le milieu offensif de 19 ans est apparu nerveux et parfois agaçant pour ses coéquipiers. Une première sortie de route sans conséquences pour Cherki, lequel a toutefois été rappelé à l’ordre par certains de ses coéquipiers durant ce déplacement à Angers selon L’Equipe.

Cherki rappelé à l'ordre à Angers

« Il a à peu près tout raté et n'a pas toujours fait les efforts attendus à la perte de balle. Il a même parfois irrité ses partenaires avec une attitude trop individualiste » a analysé L’Equipe, qui a par ailleurs attribué une sale note à Rayan Cherki avec un médiocre 3/10. La preuve que malgré quelques coups d’éclat, le milieu offensif lyonnais de 19 ans doit encore beaucoup progresser et gagner en régularité. C’est assurément ce qu’il manque au diamant brut de l’OL pour devenir l’un des tous meilleurs joueurs du championnat de France à son poste. Face à Grenoble, mardi en quart de finale de la Coupe de France, Rayan Cherki sera attendu sous son plus beau jour par les supporters lyonnais, qui rêvent d’une demi-finale de coupe et plus encore. Car comme l’a fait savoir Laurent Blanc ces dernières semaines, la Coupe de France est assurément le moyen le plus simple pour Lyon d’accrocher une coupe d’Europe en fin de saison au vu du retard accumulé en championnat.