OL ‍: Rayan Cherki à Newcastle, c’est le nouveau Ben Arfa

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Branché sur courant alternatif du côté de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki arrivera à un tournant de sa jeune carrière l’été prochain lors du mercato. Il fait toujours saliver la Premier League.

Rayan Cherki sera-t-il encore Lyonnais la saison prochaine ? Personne ne semble en mesure de répondre à cette question, même pas le principal intéressé ou l’entraîneur Pierre Sage. Désireux d’avoir une place de titulaire indiscutable dans un grand club européen, Cherki pourrait bien aller voir ailleurs l’été prochain. Mais avant de penser à son avenir, la star de 20 ans a un dernier grand objectif cette saison : remporter la Coupe de France avec l’OL lors de la finale face au PSG samedi sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy de Lille. Après avoir potentiellement réalisé son rêve de remporter un trophée sous le maillot de son club formateur, Cherki se posera avec ses proches pour trancher sur son avenir. Quoi qu’il en soit, s’il décide de quitter Lyon pour franchir un cap dans sa carrière, Cherki ne manquera pas de courtisans. Pisté par Paris, Barcelone, Tottenham ou Chelsea depuis plusieurs mois, l’international Espoirs français est surtout ciblé par Newcastle.

Cherki, le nouveau Ben Arfa de Newcastle ?

Newcastle United, Chelsea, Tottenham Hotspur and Brentford are the Premier League clubs keeping tabs on Lyon winger Rayan Cherki though Paris Saint-Germain are expected to make a move for the Lyon star.



with @dantowen8195 https://t.co/5PtuQ3Qnh3 — Graeme Bailey (@GraemeBailey) May 23, 2024

D’après les informations de HITC, le joueur de 20 ans pourrait effectivement suivre la longue lignée des Français ayant joués chez les Magpies. « Newcastle possède une riche histoire avec les joueurs français, dont David Ginola, Laurent Robert, Hatem Ben Arfa ou Allan Saint-Maximin. Et Cherki pourrait être le prochain. En tout cas, l’idée de recruter un autre joueur français passionnant d’outre-Manche ravirait les supporters », peut-on lire sur le site anglais. Propriété de l’Arabie Saoudite depuis 2021, le club du Nord de l’Angleterre cherche à renforcer son effectif lors du prochain mercato pour retrouver la Coupe d’Europe. Et Cherki fait donc figure de priorité. Sauf que s’il a la certitude d’avoir plus de temps de jeu dans un OL européen la saison prochaine, Cherki pourrait rester une année de plus, à condition toutefois qu’il prolonge son contrat arrivant à expiration en 2025… Quoi qu’il en soit, après une saison mitigée, lors de laquelle il a été décisif 11 fois en 38 matchs toutes compétitions, Cherki aura des choix forts à faire l’été prochain, probablement avant les JO 2024 de Paris. Et à Newcastle, où les joueurs français ont toujours la cote à l'image de l'admiration pour David Ginola et Hatem Ben Arfa, Rayan Cherki pourrait être le nouveau chouchou des Magpies.