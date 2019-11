OL : Racisme en Russie, Cornet annonce ce qu'il fera

Dans : OL.

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais se déplace au Zénith Saint-Pétersbourg, pour un match décisif en vue de la qualification en Ligue des Champions.

Accrochés à l’aller, les Gones auront à coeur d’écarter un concurrent direct dans un stade qui sera bouillant. Avec souvent quelques mauvaises surprises, puisqu’une frange des supporters du Zénith est ouvertement raciste. Leur nouveau joueur Malcom a ainsi été plutôt mal accueilli, et cela n’aide pas le Brésilien à trouver ses marques, lui qui ne parvient pas à enchainer les titularisations. Interrogé par Le Progrès sur ce phénomène du racisme dans les tribunes de Saint-Pétersbourg, Maxwel Cornet a fait savoir qu’il y était préparé, et a même déjà prévu de rester de marbre.



« Je pense qu’il faut passer outre. Je ne quitterai pas le terrain. J’ai un mental assez costaud et un match c’est juste 90 minutes. Je ne veux pas leur donner l’occasion de faire parler d’eux. Face au racisme, je veux me montrer plus intelligent », a livré l’international ivoirien, qui préfère rester concentrer sur le jeu plutôt que de s’attarder sur ces comportements racistes. Une attitude qui peut se comprendre, tant les instances et les officiels peinent à prendre des mesures tangibles pour des faits avérés de racisme dans les tribunes, ce qui n’incite clairement pas les joueurs visés à aller à la confrontation.