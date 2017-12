OL : Puydebois s'incline devant ce duo époustouflant à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un début de match plutôt compliqué, Houssem Aouar a finalement été le héros de l’Olympique Lyonnais à Amiens grâce à son doublé décisif dans le money-time de la rencontre. Sa relation technique avec Tanguy Ndombele, entré en cours de jeu, a fait la différence pour l’équipe rhodanienne. C’est justement sur cette relation entre les deux jeunes éléments de l’effectif de Bruno Génésio que Nicolas Puydebois a souhaité insister dans son après-match sur le site Olympique-et-Lyonnais.

« Auteur des deux buts de la victoire, il a été l’un des rares éléments moteurs de cet OL. Sa relation avec Tanguy Ndombele, a permis à l’Olympique lyonnais de revenir dans cette partie. Un peu énervé durant la rencontre par la tournure des événements et le manque de maîtrise affiché par son équipe, il a, au contraire de ses partenaires, fait preuve de maîtrise à la finition pour offrir la victoire à son équipe. Ndombele ? On connaît sa propension à se projeter et faire jouer son équipe vers l’avant. Une fois encore, à son entrée en jeu, il fut le détonateur d’un collectif lyonnais jusque-là en manque de solutions. Comment se passer d’un tel joueur dans une équipe contrainte de faire le jeu, quand on connait son influence au milieu de terrain ? Très important ce dimanche » a-t-il lancé, convaincu que les deux joueurs sont quasi indispensables à l’équilibre de l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir quels seront les choix de Bruno Génésio mercredi à Montpellier et surtout dimanche prochain dans le choc face à Marseille.