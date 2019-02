OL : En dehors des banderoles, Genesio adore les supporters

Dans : OL, Ligue 1.

Ce dimanche, c’est le grand choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.

Malgré le match à l’extérieur, le retour en forme des Lyonnais, le précédent de la saison dernière et l’absence de Neymar, le PSG demeure le favori de cette rencontre. Mais l’OL a démontré cette saison sa capacité à se mettre au niveau des meilleurs dans les grands matchs. Et forcément, Bruno Genesio y croit avec l’appui du public rhodanien. Malgré les critiques et les sifflets à son égard, l’entraineur lyonnais estime que le Groupama Stadium joue son rôle parfaitement cette saison, si ce n’est les quelques messages salés qui passent souvent à travers des banderoles.

« Le rapport entre le public et l'équipe ? Le premier point, c'est que le public nous encourage tout le temps. Je n’ai pas le souvenir de ne pas les avoir senti derrière nous, sur le match. Après parfois des banderoles, des choses qui se disent que je regrette », a expliqué un Bruno Genesio qui reste, malgré la durée, son attachement au club et des objectifs souvent remplis, une cible privilégiée des supporters locaux. Mais au moins, cela ne déteint pas sur le soutien des fans à leur équipe pendant les matchs.