OL-PSG ‍: Polémique sur l’unique but du match

Par Alexis Rose

Passée par le Paris Saint-Germain et désormais attaquante de l’Olympique Lyonnais, Tabitha Chawinga n’a pas hésité à célébrer son but contre son ancienne équipe ce dimanche lors du choc de la D1 Arkema (1-0). Une joie pas au goût de tout le monde…

Ce dimanche, le choc de la 6e journée de D1 féminine a tourné à l’avantage de l’OL, qui a dominé le PSG grâce à un but de Tabitha Chawinga (1-0). Grâce à ce succès, les Lyonnaises ont repris la tête du championnat de France avec un point d’avance sur leurs rivales parisiennes. Mais au-delà de ce résultat important, c’est la célébration du but de Chawinga qui a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la Malawite a bien fêté sa réalisation avant la demi-heure de jeu, alors même qu’elle portait le maillot parisien la saison dernière. Quatre mois après son transfert retentissant, qui n’avait pas plus à tout le monde du côté de Paris, la néo-Lyonnaise a trompé Mary Earps du gauche après un joli service de Kadidiatou Diani, une autre ancienne Parisienne. De quoi mettre les suiveurs du PSG en rage, mais pas les autres joueuses.

« Elle a quand même le droit de le fêter »

TABITHA CHAWINGA OUVRE LE SCORE POUR L'OL ! 🦁



Superbe finition de l'attaquante des Fenottes sur une merveille de passe de Kadidiatou Diani 🤌#OLPSG | #ArkemaPL pic.twitter.com/JcgxPGrI1f — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 3, 2024

Ancienne coéquipière de Chawinga au PSG, Jade Le Guilly n’a pas hésité à défendre la meilleure joueuse du dernier championnat : « Cela fait toujours un peu mal au cœur quand une joueuse part chez le concurrent et marque contre nous. Mais c’est comme ça, c’est le football. On ne peut rien dire, uniquement la féliciter. Si elle a quitté le PSG, c’est qu’elle avait des raisons. C’était à nous de mieux défendre afin qu’elle ne marque pas et donc qu’elle ne célèbre pas ». Même son de cloche chez les Fenottes, comme Amel Majri : « Je pense qu’elle est super contente d’avoir marqué. Chacun sa position, personnellement, un but est un but je fêterais aussi un but même contre un ancien club. On a galéré à le marquer, elle a quand même le droit de le fêter ». D’autant plus que Chawinga n’a pas quitté Paris en de bons termes, comme le révèle Christiane Endler. « Ils n’ont pas non plus été trop gentils avec elle après son transfert… », a avoué la gardienne de l’OL, qui sait que de nombreuses joueuses passent par les deux grands clubs français au cours de leurs carrières sans un attachement particulier pour l'un ou l'autre club.