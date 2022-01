OL-PSG : Lyon a tranché pour ses 5.000 heureux supporters

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jauge réduite oblige, l'Olympique Lyonnais ne pourra compter que sur 5.000 supporters dimanche au Groupama Stadium. L'OL a dû faire un choix.

Avec 20.000 abonnés lors de cette saison 2021-2022, l’Olympique Lyonnais savait qu’il allait faire des milliers de malheureux pour le match de gala contre le Paris Saint-Germain, puisque le préfet a confirmé l’ordre du gouvernement de limiter la jauge dans les stades en raison de la crise sanitaire actuelle. L’OL devait donc trouver une manière de choisir les 5.000 heureux élus pour ce ticket « jauge réduite », sachant que le club avait fait savoir via le directeur du stade qu’il « allait privilégier nos partenaires économiques qui nous ont accompagnés depuis deux ans. On a des pertes de billetterie très importantes et financièrement parlant, ce sont de grosses sommes en jeu pour les clubs. » Désormais, les choix sont faits et les 5.000 privilégiés ont été informés qu’ils pourraient assister à la rencontre de clôture de la 20e journée de Ligue 1, là où le club de Jean-Michel Aulas avait vendu 55.000 places pour cette rencontre.

Les abonnés depuis 2015-2016 et les partenaires les plus fidèles récompensés par Lyon

Afin de désigner les « vainqueurs », L’Equipe explique que l’Olympique Lyonnais a choisi les « partenaires les plus fidèles », et surtout a retenu ceux qui étaient abonnés depuis la saison 2015-2016. Une façon de récompenser les supporters sur la durée. Du côté de l'OL on croise désormais les doigts pour que Roxana Maracineanu tienne ses promesses et que pour la réception de l'AS Saint-Etienne, le vendredi 21 janvier, la jauge soit liée à la contenance du Groupama Stadium et pas fixée autoritairement à 5.000 places. D'ici là, Lyon veut quand même faire un petit cadeau à ses fans, et dimanche soir l'avant-match et l'après-match seront donnés gratuitement sur OL Play tout comme la retransmission live du match en mode radio.