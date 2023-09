OL-PSG ‍: Blanc ne sera pas viré même en cas de défaite

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec le début de saison catastrophique de l'OL (1 point sur 9), l'avenir de Laurent Blanc est déjà discuté. Une défaite contre le PSG était même vue comme l'occasion de virer l'entraîneur lyonnais. Toutefois, Blanc n'est pas aussi menacé que prévu.

Les adeptes du jeu télévisé Koh-Lanta parlerait de collier d'immunité, un artifice trouvé par un candidat qui lui permettrait d'éviter miraculeusement l'élimination. Laurent Blanc a peut-être trouvé le sien à l'OL, juste pour la réception du PSG. Vu les résultats lyonnais du début de saison, un nul et deux défaites, Laurent Blanc était déjà placé sur un siège éjectable par certains supporters et journalistes. Avec la réception du PSG et un possible 1 point sur 12 en vue, tout portait à croire que Blanc pouvait sauter à la trêve internationale. Mais, les derniers éléments tendent à prouver que l'entraîneur actuel de l'OL le restera après les matchs internationaux de septembre.

L'OL manque de sous, une aubaine pour Blanc

Car, il faut le dire, Laurent Blanc possède un motif d'espoir à l'OL : la situation financière du club. L'entraîneur des Gones avait bien compris que John Textor était affairé à équilibrer les comptes cet été. Blanc a même été définitivement rassuré par l'entrevue qu'il a eu avec l'Américain. En début de semaine, les deux hommes ont évoqué le mauvais début de saison et l'attitude de Blanc devant la presse. Textor a finalement confirmé le maintien en poste de son entraîneur et, à cette occasion, Blanc a compris que l'OL ne pouvait le virer pour l'instant. Financièrement limité, le club lyonnais n'a pu lui offrir les joueurs souhaités tout de suite. Autant dire qu'un licenciement est peu probable à court terme dans ces conditions.

« Blanc a l'air plus serein. Parce qu'il s'est entretenu avec Textor et a senti, face à la situation complexe du club (et le manque de solutions pour un éventuel changement de coach), qu'il pourrait profiter d'un peu de clémence? »

« Blanc a l'air plus serein. Parce qu'il s'est entretenu avec Textor et a senti, face à la situation complexe du club (et le manque de solutions pour un éventuel changement de coach), qu'il pourrait profiter d'un peu de clémence ? », a indiqué le journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet s'appuyant sur l'attitude plus calme de Blanc en conférence de presse. Cependant, comme dans Koh-Lanta, l'immunité de Blanc ne sera pas illimitée. Quand son seuil de défaites sera atteint à l'OL, la fragilité financière du club rhodanien appartiendra déjà au passé.