OL : 7ME et Lyon peut s'offrir un superbe milieu de terrain argentin !

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial.

Le mercato d'hiver s'activera dans un mois, et dans chaque club on commence à fourbir ses armes et son carnet de chèques. C'est évidemment le cas du côté de l'Olympique Lyonnais, où l'on a toujours un regard attentif sur le marché sud-américain. Et ce vendredi, le site CalcioMercato affirme que l'OL aurait ciblé Lucas Romero, un meneur de jeu argentin dont le nom avait circulé du côté de Naples il y a quelques saisons. Si le club de Jean-Michel Aulas peut éventuellement s'offrir le joueur de Cruzeiro, il lui faudra sortir une offre à hauteur de 7ME, ce qui dans l'absolu n'est pas énorme.

Cependant, comme souvent s'agissant de joueurs sud-américains, la situation contractuelle de Lucas Romero n'est pas des plus simples, le milieu argentin appartenant encore pour moitié à son ancien club, Velez. La situation ne serait pas simple entre le club brésilien et son homologue argentin, puisque plusieurs clauses étaient prévues dans le contrat initial, et Cruzeiro semble vouloir traîner les pieds à les respecter. Avec une proposition de 7ME, l'Olympique Lyonnais pourrait mettre tout le monde d'accord, et ainsi recruter un joueur au profil forcément très tentant.