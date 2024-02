OL ‍: Ponsot et Cheyrou virés, Roustan applaudit Textor

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais va nettement mieux, ce qui vaut à John Textor de s'être refait une virginité auprès des supporters. En marge de la victoire à Metz, Didier Roustan a tenu à féliciter le propriétaire de l'OL.

Les mois ont passé, l'Olympique Lyonnais est sorti de la zone rouge du classement de Ligue 1 et peut même garder l'espoir de jouer une coupe européenne la saison prochaine via la Coupe de France ou le Championnat. Si certains pensent que tout cela est lié au remplacement de Fabio Grosso par Pierre Sage ou bien encore aux 60 millions d'euros dépensés par John Textor lors du récent mercato d'hiver, Didier Roustan pense lui que tout a basculé lorsque le propriétaire américain de l'OL a décidé de changer profondément les dirigeants qui l'entouraient dans la foulée du départ de Jean-Michel Aulas. En donnant un énorme coup de balais dans les bureaux de la direction de l'Olympique Lyonnais, Textor a fait le bonheur des supporters de l'OL, mais a surtout fait entrer le club dans une nouvelle ère.

Textor a sifflé la fin de l'ère Aulas

Se confiant sur la chaîne L'Equipe, l'emblématique journaliste a reconnu que John Textor avait eu raison de faire cette révolution interne que Jean-Michel Aulas n'avait pas estimée judicieuse. « John Textor a commencé en faisant un board à l’OL qui a du sens et qui paraît équilibré. Lyon sort de saisons catastrophiques avec Ponsot et Cheyrou où ce pauvre Jean-Michel Aulas était en perdition et laissait des responsabilités à des gens qui manifestement n’étaient pas au bon endroit par rapport à leurs capacités », fait remarque Didier Roustan, qui pense qu'à partir de cela, tout a été plus facile à faire fonctionner du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, les faits vont effectivement dans le sens souhaité par John Textor. Pourvu que ça dure pour l'OL.