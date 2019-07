OL : Plus de 4 ME dans les caisses avec cette vente surprise ?

Dans : OL, Mercato, Liga, Foot Europeen.

L’Olympique Lyonnais fait partie de ces clubs européens qui savent vendre leur joueur. Si parfois, Jean-Michel Aulas a consenti des efforts financiers pour laisser partir ses enfants du club, il négocie en général plutôt bien les transferts, et n’oublie pas de rajouter quelques clauses qui peuvent rapporter gros. C’est le cas avec le départ de Mouctar Diakhaby à Valence l’été dernier. Le grand défenseur central avait rapporté 15 ME à son club. Une belle rentrée d’argent pour un joueur trop irrégulier aux yeux du staff lyonnais. Mais en Espagne, le natif de Vendôme a réussi à s’imposer avec une saison pleine qui provoque l’intérêt de plusieurs formations, notamment en Angleterre.

Si le montant de sa clause libératoire ne sera forcément pas atteint, puisque celle-ci est de 100 ME, le journal local Deporte annonce que Valence a déjà reçu au moins une offre de plus de 40 ME. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé, mais si un tel transfert devait avoir lieu, alors l’OL récupèrerait 15 % de la plus-value à la revente. Soit environ 4 ME avec les négociations actuellement en cours, qui se dérouleraient avec trois clubs anglais. Autant dire qu’avec l’appétit financier des formations de Premier League, un accord est envisageable, pour le grand bonheur de l’OL.