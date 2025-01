OL ‍: Pierre Sage victime de John Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En pleine crise financière, l’Olympique Lyonnais n’a pas d’autres choix que de vendre de nombreux joueurs. Une situation qui n'arrange pas Pierre Sage, selon Damien Perquis. Le consultant RMC oublie toutefois que le technicien lui-même demande à ce que l'effectif soit réduit.

L’hiver sera chaud à Lyon. Le mercato de janvier 2025 n’est ouvert que depuis très peu de temps et John Textor frappe déjà fort. Anthony Lopes et Gift Orban, deux indésirables, ont officiellement quitté le club, tandis que d’autres joueurs encore sont poussés vers la sortie. L’objectif de la direction lyonnaise est de se séparer de ceux qui ne justifient pas leur salaire par un rendement sportif important. Dans l’urgence financière, l’OL ne va donc pas faire de folies pour recruter des joueurs cet hiver. Logiquement, l’effectif va drastiquement se réduire. Une situation subie par Pierre Sage, lui qui serait désabusé par les « méfaits de sa direction », selon Damien Perquis.

« Je trouve Pierre Sage désabusé »

🗣️ @PerquisDamien "Je trouve Pierre Sage désabusé. Il subit la situation et les méfaits de sa direction." #RMCLive pic.twitter.com/ldXYXJGhwL — After Foot RMC (@AfterRMC) January 2, 2025

« Sur la conférence de presse de Pierre Sage, je le trouve désabusé. Il subit la situation et la stratégie que l’OL a adoptée en début de saison de faire jouer un effectif avec beaucoup de joueurs et qu’au final, au mois de décembre, tu doives encore changer de stratégie... Je trouve qu’il subit les méfaits de sa direction. Il se retrouve désarmé malgré lui. Ce qu’ils ont vendu ce n’est pas suffisant, ils vont devoir vendre beaucoup plus. Surtout, peut-être devoir te séparer de joueurs qui ont été les plus importants depuis le début de la saison. (...) C’est un peu décevant pour Pierre Sage et pour l’Olympique Lyonnais », a lâché Damien Perquis sur les ondes de RMC qui fait part de sa compassion pour un entraineur qui doit lutter avec les moyens du bord.

Pour rappel, Pierre Sage lui-même a affirmé qu’il souhaitait voir quatre joueurs partir cet hiver lors de sa dernière conférence de presse. Des propos qui n’ont pas l’air de montrer un homme désabusé.