OL ‍: Pierre Sage prépare une nouvelle masterclass

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Satisfait de la performance à Lorient (0-2) samedi, Pierre Sage veut poursuivre sur sa lancée. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais espère afficher la même maîtrise à Toulouse vendredi soir.

A ce niveau, l’Olympique Lyonnais ne pourra plus parler de maintien très longtemps. Les Gones viennent de s’imposer à Lorient avec la manière. On peut même parler d’un match référence pour les hommes de Pierre Sage. « Je ne sais pas si c'est notre meilleure prestation collective, mais je pense que c'est la prestation la plus aboutie dans le rapport d'opposition, a commenté l’entraîneur rhodanien. On les a empêchés de jouer et on a réussi à imposer ce qu'on voulait à 0-0 et quand on a mené au score. »

Confirmation attendue à Toulouse

« Cette prestation illustre surtout l'adhésion des joueurs, a poursuivi le technicien. Dans notre manière de jouer, on vu de belles choses, mais il y a encore de la marge de progression. » Pierre Sage attend évidemment la confirmation de son équipe à Toulouse. Les Violets, en meilleure forme ces dernières semaines, ne proposeront pas la même opposition. Mais le coach de l’Olympique Lyonnais compte bien afficher une maîtrise similaire au Stadium.

🗨 « Je pense qu’on est capable de mener les deux de front »



🎙 Notre coach Pierre Sage évoque la gestion entre la @Ligue1UberEats et la Coupe de France ! 🔴🔵



🗞 Le compte-rendu du point-presse de Pierre Sage avant #TFCOL 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2024

« Ce sera un match différent de celui contre Lorient parce que Toulouse est une équipe encore plus verticale, a-t-il comparé. C'est une équipe beaucoup plus verticale qu'elle ne l'avait été en début de saison, ils ont un peu transformé leur manière de jouer. Depuis qu'ils font ça, ils ont des résultats plutôt bons donc je pense que c'était une bonne option pour eux. A nous de bien gérer cet aspect. Dans tous les cas, on va essayer de reproduire la même approche qu'à Lorient, bien évidemment en la contextualisant à cet adversaire et à ses forces, de manière à les empêcher de jouer. » Avant sa défaite au Havre (1-0) dimanche dernier, le Téfécé restait sur trois victoires consécutives en Ligue 1.