OL ‍: Pierre Sage fait une grosse frayeur et rectifie

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pierre Sage qui met Luca Perri sur le banc pour la demi-finale de Coupe de France. L'entraineur lyonnais a fait une frayeur aux suiveurs de l'OL avant de rectifier le tir.

Les Lyonnais ne se sont pas économisés ce samedi avant le match de demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes, qui aura lieu mardi. Menés au score malgré une belle première période, ils ont lutté pour égaliser, et ont ensuite tout tenté pour s’imposer. Le match nul reste frustrant, mais Pierre Sage a trouvé son équipe en vue du match décisif face à la formation de Ligue 2. En début de conférence de presse d’après-match face à Reims, l’entraineur de l’OL a confié que l’équipe qui avait débuté contre les Champenois devrait, sauf problème physique, être celle qui démarrera le match contre Valenciennes. Grosse réaction dans la salle puis sur les réseaux après que l’information soit sortie, cela signifierait qu’Anthony Lopes conserverait sa place de titulaire, et laisserait Luca Perri, qui a jusqu’à présent parfaitement joué le jeu en Coupe de France, sur le banc de touche.

Luca Perri, le Monsieur Coupe de l'OL

⚠️ Sur la question des gardiens en Coupe de France, Pierre Sage :



« On a un schéma qui fonctionne plutôt bien sur ce poste là depuis quelques tours. On devrait repartir de la même manière. »



Interrogé par la suite pour confirmer cette nouvelle tendance, Pierre Sage a rectifié le tir, expliquant qu’il parlait des joueurs de champ qui ne devraient pas être changés mardi, et que l’accord pour les gardiens de but en vigueur jusqu’à présent restait de mise. « On a un schéma qui fonctionne plutôt bien sur ce poste là depuis quelques tours. On devrait repartir de la même manière », a livré l’entraineur lyonnais, qui a aussi bien vu que Lopes s’était blessé sur l’une des dernières actions, et aurait demandé un changement s’il restait plus de temps au chronomètre. Ainsi, Luca Perri peut se préparer pour être titulaire pour le match de Coupe de France, la seule compétition qu’il dispute pour le moment et où il se montre plutôt à son avantage.