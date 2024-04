OL ‍: Pierre Sage c'est le Xabi Alonso de Ligue 1

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est relancé en Ligue 1 dans la course aux places européennes après son succès contre le Stade Brestois le week-end dernier. La méthode de management de Pierre Sage est saluée.

L'hiver dernier, la situation était plus que critique à l'OL. Le club était dernier de Ligue 1 et le pire était envisagé pour les Gones. Pierre Sage a repris l'équipe en lieu et place de Fabio Grosso et un mercato conséquent a été réalisé par la direction olympienne. Si certains étaient dubitatifs, force est de constater que l'entraineur lyonnais s'en sort à merveille. L'OL est désormais 7e de Ligue 1 et qualifié pour la finale de la Coupe de France face au PSG. De quoi donc espérer une fin d'exercice de toute beauté. Pour réaliser sa remontée, l'OL a d'ailleurs pu s'appuyer sur tout son groupe. Car Pierre Sage ne veut laisser personne sur le bord de la route.

Pierre Sage avec ses remplaçants, personne ne fait mieux

Ces dernières heures, L'Equipe rappelle en effet que l'Olympique Lyonnais peut compter sur un banc on ne peut plus efficace en Europe. Les Gones ont tout simplement les remplaçants les plus efficaces d'Europe. Ces derniers ont contribué à 9 buts en seulement 1 mois, avec 5 buts marqués et 4 passes décisives délivrées. Une très belle statistique, qui place en plus l'OL devant un club comme le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne et dont les remplaçants n'ont contribué « qu'6 buts » ces dernières semaines. En cette fin de saison, tout le groupe lyonnais aura son mot à dire pour tenter d'aller le plus haut possible en Ligue 1 et rafler la Coupe de France face au PSG. Ensuite, lors de l'intersaison, il sera temps de faire le point et de pourquoi pas proposer un contrat longue durée à Pierre Sage, très apprécié par son groupe mais qui doit encore passer son Brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF).