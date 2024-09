OL ‍: Pierre Sage a peur, il se fait démonter

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage a rapidement abandonné le 4-3-3 qui avait permis à l’OL de réaliser une remontada historique la saison dernière. Depuis plusieurs matchs, l’entraîneur lyonnais utilise un 3-5-2 qui est loin de faire l’unanimité.

Dans le dur après les défaites contre Rennes et Monaco pour démarrer la saison, Pierre Sage a rapidement mis à la poubelle son 4-3-3, qui lui avait pourtant permis de remonter de la 18e à la 6e place du championnat de France la saison dernière. Depuis la victoire renversante contre Strasbourg, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais utilise un 3-5-2 afin d’associer Alexandre Lacazette à Gift Orban ou à Georges Mikautadze sur le front de l’attaque. Ce dispositif lui offre également plus de garanties défensives avec trois milieux de terrain, à choisir parmi Matic, Tolisso, Caqueret et Veretout ainsi que cinq défenseurs, même si Maitland-Niles et Abner ont les caractéristiques pour jouer pistons.

Pierre Sage viré, l'OL y pense déjà https://t.co/g4vTavln8u — Foot01.com (@Foot01_com) September 21, 2024

Néanmoins, le jeu de l’OL est loin d’être flamboyant depuis ce changement de système et c’est sur ce point que Florent Gautreau a appuyé sur les ondes de RMC. Pour le journaliste, ce système en 3-5-2 qui a longtemps été à la mode en Ligue 1 est doucement en train de devenir « le système des entraîneurs qui flippent ». L’exemple de Pierre Sage est cité par le chroniqueur de l’After Foot, mais le coach de l’OL n’est pas un cas isolé puisque la comparaison avec Julien Stéphan est également faite. « Je voulais revenir sur quelque chose qui m’a marqué en regardant Rennes-Lens et OL-OM. Je me suis dis que les deux entraîneurs, à savoir Stéphan et Sage, ont fait la même analyse à tort de l’utilisation du 3-5-2. A un moment, c’est un système qui était utilisé quasiment partout. Mais quand on l’a mis en valeur, c’était pour ce qu’il apportait offensivement avec des pistons et une défense à trois » a expliqué le journaliste avant de poursuivre.

Pierre Sage renie ses principes à l'OL

« Le 3-5-2 avait des vertus intéressantes, mais je m’aperçois que dans la mise en place de Pierre Sage à l’OL, ça ne produit pas de jeu. Les coachs comme Sage ou Stéphan sont des coachs relativement jeunes dans des clubs à fort budget donc à forte pression. Dans des clubs moins huppés, tu peux garder ton idée de base avec ton système préférentiel. Or, Sage et Stéphan ont utilisé ce système pour se rassurer plutôt que pour jouer. Pierre Sage n’utilise pas les joueurs de côté qu’il a sur le banc et au final, tu ne sais pas comment utiliser tes joueurs en attaque. Tu te demandes pourquoi il fait ça, mais en fait tu as la réponse » devine l'ancien journaliste de France Télévisions, qui conclut ensuite.

« Il en est venu à ce système car le 3-5-2, c’est un système à cinq derrière et que ça peut te servir quand tu joues face à l’OM. Il a choisi ce dispositif pour une mauvaise raison et ça donne une bouillie de jeu avec des bons joueurs sur le banc. Le 3-5-2, c’est le schéma des entraîneurs qui flippent » détaille Florent Gautreau, qui aimerait sans doute voir Pierre Sage revenir à ses idées de base en alignant de nouveau un 4-3-3 qui permettrait de voir davantage des joueurs comme Nuamah ou Fofana, souvent intéressés lorsqu’ils entrent en jeu. Problème, un tel dispositif condamnerait Orban et Lacazette, ce qui met en avant l’effectif déséquilibré bâti par le board de l’OL durant les dernières périodes de mercato.