OL : Pierre Ménès se lâche sur le cas Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Interrogé sur l'Olympique Lyonnais de Bruno Génésio, Pierre Ménès a tenu à défendre l'entraîneur... tout en demandant un changement de coach.



Depuis le début de la saison, le club rhodanien patauge. En manque de résultats au cours des dernières semaines, avec une série de trois matchs sans victoire, et un triste nul contre Dijon au Groupama Stadium samedi (3-3), Lyon n'est que sixième, à sept points du leader parisien après sept journées de Ligue 1. Et d'après les supporters, le principal responsable de cet échec inaugural est Bruno Génésio. Mais selon Pierre Ménès, l'entraîneur de l'OL est juste le bouc émissaire idéal.

« Les critiques datent de la saison dernière. Je pense que cet effectif mériterait peut-être un entraîneur d'un autre niveau. Maintenant, est-ce que cela justifie l'étang de boue que Genesio se prend, et notamment sur les réseaux sociaux ? Non, je ne pense pas. Ils ont été bons à Paris. Mais on va s'apercevoir que les équipes qui vont faire de bons matchs contre le PSG vont le payer la semaine d'après », a lancé, sur le plateau du CFC, le journaliste, qui estime donc que Genesio ne mérite pas tout ce bashing, et ce même s'il n'est pas forcément au niveau.