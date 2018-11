OL : Pierre Ménès pose la question qui fâche sur Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Même si l'Olympique Lyonnais est deuxième de Ligue 1, le club rhodanien est déjà à 15 points du Paris Saint-Germain en perdant des points contre des adversaires de seconde zone, sans être désagréable contre certains des adversaires de l'OL. Pour Pierre Ménès, l'incapacité pour l'équipe de Bruno Genesio à enchaîner les bonnes performances est d'autant plus stupéfiante que sur la scène européenne Lyon est plutôt du genre à régaler tout le monde. Une situation que le consultant de Canal+ n'arrive pas vraiment à expliquer.

Sur son podcast, Pierre Ménès s'interroge sérieusement. « Lyon est quand même une drôle d’équipe capable du meilleur, rarement, et du pire trop souvent en Ligue 1. Cette équipe a donc été capable de prendre 4 points en deux matches contre Manchester City dont la seule défaite cette saison c’est contre Lyon au match aller et qui restait sur 11 victoires sur les 12 derniers matches. Et là Lyon a fait une partie presque parfaite, même s’ils n’ont pas gagné avec une paire Ndombele-Aouar exceptionnelle au milieu (...) Souvent on dit que Lyon s’impose en Ligue 1 uniquement grâce à ses individualités, là on a vu tout le contraire. C’est tout le paradoxe de Lyon. Et je me mets à la place de Bruno Genesio, qui pour une fois ne se fera pas tailler par les supporters, c’est incroyable de voir comment cette équipe peut être illisible, et avant chaque match on lance la pièce en l’air pour voir son comportement. Quand on voit les deux matches contre Manchester City, on ne peut pas comprendre et admettre que cette équipe soit déjà à 15 points du PSG en championnat », fait remarquer un Pierre Ménès, qui attend mieux de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1.