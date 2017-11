OL : Pierre Ménès l'avoue, il craque pour cette pépite lyonnaise

Dans : OL, Ligue 1.

Ce n’est déjà plus une révélation tant il confirme à chaque match, mais Houssem Aouar continue de s’imposer comme un joueur aussi précieux qu’élégant, fin techniquement comme combatif, décisif et altruiste. Cela fait beaucoup de compliments pour un jeune joueur, mais ils sont mérités étant données ses prestations récentes de premier ordre. Ce fut encore le cas lors de son entrée en jeu de jeudi face à Everton. Et même Pierre Ménès, qui n’est pas du genre à s’enflammer immédiatement dès qu’un jeune de 19 ans effectue une série de bons matchs, avoue qu’il a totalement craqué sur le milieu de terrain rhodanien.

« La qualif’, Lyon n’en est plus très loin. Car le rayon de soleil de la soirée est venu - comme souvent ces derniers temps - des Rhodaniens, qui ont balayé une équipe d’Everton à la ramasse en Premier League et qui confirme ses lacunes en Europa League. Avec un joueur que j’apprécie beaucoup, Aouar, très fin techniquement, très actif et qui a marqué hier soir. Voilà un petit jeune à surveiller de très près… », a reconnu le consultant de Canal+ sur son blog. Les supporters lyonnais, qui militaient pour son intronisation depuis des mois, ne sont désormais plus les seuls à fondre pour Houssem Aouar.