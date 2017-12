OL : Pierre Ménès est scandalisé par cette décision

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche après-midi, Lyon a galéré mais s’est finalement imposé dans la tempête picarde d’Amiens au Stade de la Licorne (1-2).

Dans le money-time, l’OL l’a emporté grâce à un doublé d’Houssem Aouar et ce malgré l’expulsion de Bruno Génésio. En effet, le coach rhodanien a été exclu à dix minutes de la fin pour trop de véhémence auprès d’Olivier Thual. Sur son blog, Pierre Ménès a donné raison au coach de Lyon. Le journaliste de Canal + ne comprend pas que des joueurs comme Fekir (ou Mbappé samedi) ne soient pas plus protégés par le corps arbitral en France.

« En fin de match, Aouar encore lui, donnait la victoire à l’OL en reprenant de volée un centre de Mariano. Mais ce match a surtout été marqué par l’expulsion de Génésio, qui s’est plaint avec trop de véhémence du traitement réservé à Fekir. Je ne peux que donner raison au coach rhodanien. On voit Neymar se faire matraquer à chaque match, on a vu Ié manquer de casser la cheville de Mbappé sur le troisième but parisien face à Lille et Fekir subir lui aussi des assauts au-delà de l’acceptable. Si on n’a pas le droit de dribbler en Ligue 1, il faut le dire. Mais ne pas s’étonner qu’il n’y ait plus de spectacle » a lâché le consultant du Canal Football Club, révolté par le traitement subi par les dribleurs en Ligue 1. Reste qu’avec cette expulsion, Bruno Génésio pourrait être contraint de regarder des tribunes les rencontres face à Montpellier voire l’OM…