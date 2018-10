OL : Pierre Ménès colle un premier avertissement à ce joueur

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Buteur face au Shakhtar Donetsk mardi soir en Ligue des Champions, Moussa Dembélé aurait pu être le héros de la soirée s’il s’était montré plus réaliste sur les autres occasions qu’il a eu à négocier. Car avec plus d’efficacité, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow aurait pu sortir de ce match avec au moins trois buts au compteur. C’est en tout cas l’avis de Pierre Ménès, selon qui Moussa Dembélé a encore beaucoup trop de déchet dans son jeu, même si ses premiers pas sont plutôt encourageants.

« Je reste persuadé que Lyon aurait pu faire mal à cette défense, mais pour ça il faut que les ballons arrivent et, lorsque c’est le cas, que les attaquants remportent un duel de temps en temps. Dembélé, qui aurait pu marquer trois ou quatre buts, aurait pu être le héros du match. Mais il y a encore du déchet dans son jeu, c’est dommage » a expliqué le journaliste de Canal Plus sur son blog. A l’évidence, l’international espoirs français devra se montrer plus réaliste à l’avenir s’il veut conserver sa place de titulaire. Car pour rappel, Memphis Depay était sur le banc face à Donetsk. Et les supporters lyonnais sont bien placés pour savoir que le Néerlandais peut être un redoutable buteur s’il retrouve son efficacité de la saison dernière…