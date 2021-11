OL : Peter Bosz, son rêve est de faire tomber le PSG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Relancé par sa victoire contre Lens ce week-end (2-1), l’Olympique Lyonnais est remonté à la 6e place, à 12 points du PSG.

L’écart est déjà colossal entre le Paris Saint-Germain et les autres équipes de Ligue 1, ce que regrettent forcément des clubs comme Marseille ou Lyon. Et pour cause, bien que le PSG n’impressionne pas dans le jeu, les coéquipiers de Kylian Mbappé engrangent les points pendant que ses poursuivants font le yo-yo. C’est ainsi qu’un écart abyssal est déjà creusé, de quoi nourrir de gros regrets à l’OL. Dans une interview accordée au site officiel du club, Claudio Caçapa a avoué que Peter Bosz vivait mal cet écart dans la mesure où l’objectif de l’entraîneur néerlandais des Gones est de concurrencer le Paris SG à terme et de lutter pour le titre.

Peter Bosz veut titiller le PSG

« On a toujours dans le club l’envie d’être champion à nouveau. Quand Peter Bosz est arrivé, il m’a dit qu’il voulait être champion. Ce groupe est en train de découvrir que tout est possible si tu travailles bien et que tu donnes tout. J’espère très vite retrouver le chemin des titres avec l’Olympique Lyonnais » a avoué l’entraîneur adjoint de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais. L’ancien défenseur des Gones s’est par ailleurs confié au sujet de ses aspirations à titre personnel. Claudio Caçapa ne s’en cache pas, il ne sera pas adjoint toute sa vie et rêve un jour d’épouser une belle carrière d’entraîneur n°1.

« J’ai passé tous mes diplômes, ça m’a donné beaucoup de confiance. Il y a toujours un petit détail qui te fait freiner et te demander si tu es capable, mais avec les années que j’ai passé en tant qu’adjoint ici, j’ai progressé. Prendre les bonnes décisions ce n’est pas forcément facile, il faut du temps pour un jeune entraîneur de faire les bons choix et valider ce qu’on a appris. Mais je pense que je suis prêt pour ça » a lancé celui qui était déjà dans le staff de Rudi Garcia et qui apprend maintenant au côté d’un entraîneur expérimenté comme Peter Bosz. Une belle expérience pour Claudio Caçapa avant de possiblement imiter son ancien coéquipier Cris, actuel entraîneur du Mans en National.